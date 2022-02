El Parlament insta el Govern a dotar de més recursos econòmics el Hub Audiovisual de la Indústria Cultural de les Balears

El Parlament ha aprovat una proposició no de llei que insta al Govern a dotar de més recursos econòmics la creació del Hub Audiovisual de la Indústria Cultural de les Balears. La proposta, iniciativa d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, «ha de ser un projecte ambiciós, suficientment dotat econòmicament, que serveixi de fil conductor i dinamitzador de l'efervescent moment que viu el món audiovisual a Balears, gràcies a l'existència de companyies i professionals que són ja una referència en l'àmbit» de l'Estat espanyol, ha declarat la diputada d'El Pi, Lina Pons.

Un altre objectiu també és fugir de la creació de grans infraestructures, per tal d'incrementar el pressupost per al foment de la producció local i, per altra banda, afavorir la col·laboració de les empreses internacionals que cerquen les Balears com a plató amb les productores locals. «Aquest Hub ens ha de permetre atreure i retenir talent, ha de suposar un pla transversal de suport sense precedents que acceleri la recuperació, desenvolupi el potencial competitiu i creï ocupació, a la vegada que ha de garantir l'estabilitat dels professionals», ha afegit Pons.

«Hauria de servir principalment, per a impulsar i desenvolupar la indústria audiovisual local, per això és imprescindible la participació en aquest projecte de les associacions més significatives del sector», ha declarat la diputada, mentre assegurava que la creació d'un Hub suposa una gran oportunitat per a convertir Balears en un referent de la producció audiovisual.