Presentació de la primera edició de 'Mallorca', de Baltasar Samper

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, i el gerent de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB), Pere Malondra, acompanyats del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, del director del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB), Josep Francesc Palou, així com del professor pianista Miquel Estelrich, del director de l’OSIB, Pablo Mielgo, i del director del primer stage del Conservatori, Cristóbal Soler, han presentat avui la primera edició de la partitura de l’obra simfònica més significativa i interpretada de la música de les Illes, la suite simfònica Mallorca.

L’edició ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la fundació de l’OSIB i la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB).

Coincidint amb aquesta primera edició, el CSMIB realitza el primer stage de la temporada amb un director convidat de prestigi, Cristóbal Soler. L’stage culmina amb un concert dissabte a les 19 hores a l’auditori del centre, en què s’interpretaran les obres Finlàndia, de Jean Sibelius, la suite simfònica Mallorca, de Baltasar Samper, i els Quadres d’una exposició, de Modest Mussorsgky.

Un projecte que neix l’any 2003

L’obra de l’Editorial Piles presentada avui és la partitura d’orquestra de la suite simfònica Mallorca, de Baltasar Samper, un dels més grans compositors de les Illes. L’edició, a més de la partitura d’orquestra, inclou un CD, enregistrat per l’OSIB i dirigida pel director titular, Pablo Mielgo. El professor i pianista Miquel Estelrich s’ha encarregat de l’edició i la revisió de la partitura.

El projecte neix l’any 2003 a iniciativa del CSMIB i l’OSIB per tal d’editar i enregistrar l’obra considerada més important de la música de les Illes Balears. Aquest projecte es va alentir pel fet que durant anys es feien intents infructuosos per aconseguir un segon manuscrit que estava en possessió de la família del compositor resident a Mèxic. Una vegada que el 2018 la Conselleria de Cultura, Participació i Esports va aconseguir adquirir el llegat de Mèxic, es va tornar a activar el projecte.

La suite simfònica Mallorca

Mallorca, de Baltasar Samper, va ser estrenada el dia 10 de març del 1929 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Després de l’èxit de l’estrena, l’obra ha estat interpretada per nombroses orquestres, com l’Orquestra Pau Casals, que la va interpretar per primera vegada a Mallorca dins el marc dels festivals Chopin de l’any 1931; l’Orquestra de Barcelona; l’Orchestre Lamoureux, a París el 1931; l’Orquesta Filarmònica de Madrid; l’Orquestra de Filadèlfia; l’Orquestra de Bilbao; l’Orchestre de Toulouse; l’Orquestra Municipal de València; l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de Moscou; l’Orquestra Simfònica de Joves Intèrprets dels Països Catalans, i la nostra orquestra en les diferents etapes i denominacions com a Simfònica de Mallorca, Orquestra Ciutat de Palma i ara Simfònica de les Illes Balears. Entre les seves interpretacions es poden destacar les de l’Auditori Nacional de Música de Madrid el 1992, dirigida per Luis Remartínez, amb motiu dels actes de Madrid, Capital Europea de la Cultura, o la feta a l’Ajuntament de Viena dirigida per Salvador Brotons.

Baltasar Samper, un referent de la música de les Balears

Nascut a Palma el dia 3 de maig de 1888, Baltasar Samper i Marquès és un dels músics més destacats de la música mallorquina i catalana de la primera meitat del segle xx. El 1907 s’instal·là a Barcelona, on va estudiar piano amb Enric Granados i composició i folklore amb Felip Pedrell. En poc temps, Granados el considerà com un dels alumnes predilectes, i tant és així que el nomenà professor de la seva acadèmia i ajudant particular. El 1924 començà a treballar a les oficines de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Es va fer càrrec, juntament amb altres col·laboradors, de les missions de recerca a les Illes. Durant els estius compresos entre el 1924 i el 1932 recolliren milers de cançons de la tradició popular de les Illes Balears. Formà part del grup Compositors Independents de Catalunya, també anomenat Grup dels Vuit. Acabada la Guerra Civil va viure a Tolosa del Llenguadoc i, des del 1942, a la Ciutat de Mèxic, on morí el 24 de novembre de 1966, a l’edat de 78 anys.

La Direcció General de Cultura i l’OSIB treballen conjuntament amb activitats i iniciatives per difondre el fons personal de Baltasar Samper, l’únic llegat unificat realment extens que existeix del compositor i que constitueix la principal font d’informació per entendre la magnitud i valor de la seva obra, però també per entendre el seu paper com a referent cultural a l’exili. La major part del fons la conformen partitures originals de Baltasar Samper; composicions dedicades d’altres autors; correspondència entre Samper i Isidor Macabich; caricatures i dibuixos; edicions originals dels volums I i II dels materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, en què col·laborà Samper; programes de concerts; separates, i revistes diverses.