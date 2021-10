Biel Pieras presenta el llibre 'Inca en el segle XVII'

El cronista oficial d'Inca, Gabriel Pieras Salom, ha presentat aquest divendres el seu nou llibre 'Inca en el segle XVII' (volum I i II), editat per Lleonard Muntaner Editor.

Segons ha informat l'Ajuntament d'Inca aquest dissabte, amb el seu nou llibre 'Inca en el segle XVII' l'escriptor Gabriel Pieras dedica de nou una obra a la seva ciutat i explica part de la història de la capital del Raiguer.

«Durant tota la seva trajectòria, Gabriel Pieras, ha fet una tasca molt important per a descobrir i mostrar-nos la història d'Inca. Som molts els que desconeixíem el nostre passat i el de la nostra ciutat, i l'hem anat fent gràcies a ell i als trossets de la nostra història que ha anat compartint en les seves obres», ha destacat el batle d'Inca, Virgilio Moreno.

Per part seva, la regidora de Cultura, ha assenyalat que «Gabriel Pieras entén aquesta obra com un deure amb qui ha fet camí al passat, per a arrelar aquest camí amb el qual les futures generacions d'inquers hauran de continuar fent, entenent millor el món des d'allò local per a poder assolir el més universal».

'Inca en el segle XVII' és una compilació dels cadastres de l'època, les audicions de comptes i els consells de la Universitat, entre altres documents, a través dels que Pieras mostra com era la vida quotidiana de la gent d'Inca durant el segle XVII.



D'aquesta manera, el cronista oficial d'Inca dona a conèixer la situació econòmica i social dels inquers a través dels valors dels béns, els oficis dels propietaris, els pagaments o la composició civil, entre altres detalls.

L'acte de presentació del llibre s'ha celebrat en el Casal de Cultura d'Inca i ha comptat amb la participació del batle, Virgilio Moreno; la regidora de Cultura, Alice Weber; el doctor en història i prologuista, Alexandre Reus; i l'editora Maria Muntaner.

Fires d'Inca

De manera paral·lela, aquest passat divendres s'ha inaugurat també l'exposició de les obres de la 31 Trobada de Pintors d'Inca. La mostra, instal·lada en el Claustre de Sant Domingo, es pot visitar aquest dissabte de 10.30 a 13.30, i de 17.30 a 20.30 hores; i el diumenge de 10 a 13.30 hores.

Tots dos esdeveniments s'han dut a terme en el marc de les Fires d'Inca 2021. Aquest cap de setmana la capital del Raiguer celebra la Fira de la terra amb tot un complet programa d'activitats per a tots els públics. Un dels plats forts d'aquesta primera fira, És la X Trobada de Cossos d'Emergències, que enguany inclou un memorial a Juan Cifuentes.