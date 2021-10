El hip hop empoderat i enèrgic de Nathy Peluso inaugura l'estadi de Son Moix com a nou escenari musical

«¿Acá les gusta el hip hop?» pregunta, provocadora, Nathy Peluso tot just en aparèixer al 'nou escenari' situat a l'estadi Son Moix. La resposta és un «síiiii» vibrant i majoritàriament femení d'un públic entregat des del primer minut a la nova 'diva' del hip hop i altres músiques calentes que ha desplegat amb la força i potència que transmet des del minut 1 de les seves actuacions.

El concert de Nathy Peluso ha estat un viatge per l'imaginari musical d'una artista potent, empoderada, irrepetible. Peluso és actualment una de les figures clau de l'escena musical. ‘Calambre', el seu treball discogràfic més recent, és un àlbum que la cantant ha omplert de sensualitat, sentiment i voluntat.

«El conjunt de cançons té una intenció concreta, provocar aquesta electricitat inevitable, travessar des de l'honestedat. Som conscient que és un disc molt enèrgic» ha explicat Nathy Peluso.

El concert a Palma de l'argentina que viu a Barcelona, ha coincidit amb la presentació mundial del seu darrer tema 'Ateu', una cançó que compta amb la col·laboració de C. Tangana. Es tracta d'una bachata i el videoclip l'ha dirigit el propi Tangana.

Delaossa

Abans de Peluso, ‘El Nou Escenari’ ha rebut també aquest divendres en la seva primera data a un dels noms més destacats i respectats del rap en espanyol, Delaossa, qui en pocs mesos ha aconseguit ser Disc d'Or i només a Spotify acumula més de 12 milions d'escoltes.

El raper, després d'interpretar en l'escenari el tema 'Veneno' ha sortit novament a l'escenari i ho ha fet amb una camiseta del Mallorca de futbol. En aquest moment el públic assistent ha ovacionat amb fervor l'artista. Ha estat un dels moments més sonats de la primera de les quatre dates de la nova proposta cultural ‘El Nou Escenari’.

Aquest dissabte, 9 d'octubre, Love The 90 's Mallorca

Aquest dissabte es farà la segona sessió a l'estadi de Son Moix. Més que un concert és una festa en la qual el públic podrà recordar els millors moments de la seva vida vinculats als grans èxits dels anys noranta.

Love the 90´s Mallorca portarà sobre un mateix escenari un cartell amb grans bandes i solistes internacionals dels 90: Snap!, 2 Unlimited, Chimo Bayo, Tina Cousins, Kriss, Double Vision, Sensity World, Jumper Brothers i Spanic interpretaran en directe els seus temes més mítics en un concert que el públic recordarà com una dels millors de la seva vida. Tot això presentat per Fernandisco.