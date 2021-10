'500 anys de germanies' conclou l'aniversari amb un acte a l'Auditori d'Alcúdia

La plataforma de commemoració de la Germania mallorquina ha organitzat un acte per concloure l'aniversari dels 500 anys de la revolta.

L'esdeveniment, amb el lema, '500 anys de Germanies. 500 anys de lluiites compartides', tendrà lloc el pròxim 15 d'octubre a les 19.30 hores a l'Auditori d'Alcúdia. L'entrada és gratuïta i l'aforament és limitat.

El passat 7 de febrer de 2021, 500 anys després de l'esclat de la Germania mallorquina, es va produir un acte simbòlic sense precedents. Tots els municipis de Mallorca realitzaren simultàniament una lectura en homenatge a la lluita agermanada per mantenir viva la seva memòria. D'aleshores ençà, reconeixements oficials, actes populars i publicacions editorials han emergit sense aturador. La comissió cívica organitza aquest acte per cloure aquest any tan reivindicatiu, que comptarà amb l'acompanyament inigualable de la cultura popular.