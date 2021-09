El Teatre Principal acull, el 28 de setembre, el concert de les irlandeses Pillow Queens

La Sala Gran del Teatre Principal serà l’escenari que tancarà el cicle ‘Sons de Nit’ i ho farà dimarts 28 de setembre, a les 20 hores, amb el concert de Pillow Queens, que presentaran el seu darrer àlbum: 'In Waiting'.

Les combatives irlandeses seran les encarregades de tancar l'edició d'aquest any d'un ‘Sons de Nit’ on les dones han tengut un clar protagonisme. Per això, l’organització Fonart ha triat una de les bandes noves que més ha cridat l'atenció enguany integrada per quatre joves dones irlandeses. Elles són Pillow Queens, combatives i apassionades per la justícia social, amb un arsenal de cançons repletes d'emocions forjades a través d'una mar de sons poderosos influenciats pel grunge i l’indie-rock dels 90.

D'illa a illa, d'Irlanda a Mallorca, Pillow Queens viatjaran de Dublín a Palma per a protagonitzar el tancament d'aquest ‘Sons de Nit’ rebatejat com ‘Sons de Dones’.

Després de la seva triomfal gira estival per festivals de mitja Europa, el concert de Palma és l'únic confirmat per la jove banda irlandesa a l'Estat espanyol, i és el preludi de la seva gira de tardor, que entre novembre i desembre passarà per dinou ciutats d'Irlanda i el Regne Unit, en tretze de les quals ja s'han esgotat totes les entrades.