IB3 comença el rodatge d’una pel·lícula documental sobre la vida d’Aurora Picornell

Aquesta setmana ha començat el rodatge de la pel·lícula documental que recrea la vida d’Aurora Picornell, la líder sindicalista i feminista palmesana que va ser torturada i assassinada pels feixistes a Manacor la nit de Reis de 1937. Agnès Llobet és l’actriu que encarna el personatge de Picornell, «un repte molt il·lusionant», tal com ha reconegut durant el primer dia de rodatge, que ha tingut lloc a la Misericòrdia, en el centre de Palma.

Aquesta sèrie documental és una producció d’IB3, en col·laboració amb Quindrop, que investiga la vida de la líder sindicalista, les restes de la qual es van trobar l’any passat a la fossa de Son Coletes, a Manacor, tot i que en un principi es pensava que el seu cos estava a una altra fossa, la del cementeri de Porreres. Convertida ja en un símbol, el documental que IB3 estrenarà aquest 2023 ens mostrarà, per primera vegada, aspectes desconeguts de la vida d’aquesta dona feminista, que va lluitar per la igualtat de les dones i per la millora de les condicions dels treballadors.

La producció d’IB3 està dirigida per Pedro de Echave i guionitzada pel director i per Nanda Hernández. Tendrà una durada de 60 minuts i la conformaran una part ficcionada, que retratarà els episodis més importants de la vida d’Aurora Picornell, i una altra part documental, amb la internvenció d'historiadores i persones que han participat en la recuperació de la figura.