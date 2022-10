Identifiquen les restes d'Aurora Picornell a la fossa de Son Coletes

Els treballs d'exhumació a la fossa del cementeri de Son Coletes (Manacor) han identificat les restes d'Aurora Picornell, segons ha anunciat aquest dijous el vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes.

El cos de Picornell va ser trobat al novembre a la fossa número 3 del cementeri juntament amb els de quatre dones més que es creu que són les conegudes com 'les Roges del Molinar', si bé els resultats d'ADN no són, de moment, concloents com per a «posar-los nom» encara, segons ha informat el secretari autonòmic de Memòria Democràtica, Jesús Jurado.

A més s'ha trobat una ploma estilogràfica pertanyent a Aurora Picornell, assassinada la Nit de Reis del 1937. La troballa del cos descarta la hipòtesi fins ara estesa que havia estat enterrada a la fossa de Porreres, on sí que ha estat identificat son pare, Gabriel Picornell.