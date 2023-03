ARCA organitza una visita guiada a Valldemossa i un debat sobre energies alternatives a Can Sales

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA), que treballa en la defensa del patrimoni, ha organitzat una visita guiada a Valldemossa i a l'exposició Centenari de Gaspar Riera per aquest pròxim dissabte 18 de març.

El punt de trobada serà a la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa, a les 10:30 hores. Allà, aprofitant l'oportunitat de la visita guiada a l'exposició de Gaspar Riera, a càrrec del seu fill, a continuació la historiadora Concepció Bauzá de Mirabó s'encarregarà de guiar un recorregut per Valldemossa.

Per aquesta activitat, el donatiu és de 5 € per a les persones associades a ARCA i de 8 € per a les persones no associades.

I pel pròxim dilluns 20 de març, ARCA ha organitzat una altra activitat, aquesta vegada a la biblioteca Can Sales de Palma. El debat 'Energies alternatives sí, però així?' començarà a les 18:30 hores i hi participaran Miquel Coll Crespí, president d'APAEMA; Josep Malagrava Rigo, director general d'Energia del Govern; Margalida Ramis Sastre, del GOB; Joana Maria Petrus Bey, geògrafa de la UIB; Josep Masot Tejedor, d'ARCA; i Jordi Quer Sopeña, d'Inti Energia.

El debat anirà moderat per Àngels Fermoselle Paterna, d'ARCA, i l'entrada és lliure. S'abordaran els dubtes sobre la planificació de la implantació de les energies alternatives, es parlarà d'eficàcia, de futur, d'agricultura, de paisatge, d'economia, de salut...