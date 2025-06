Mallorca Platja Tour anuncia la primera ocupació simbòlica d'una platja aquest estiu i demana espais per a residents

El moviment ciutadà Mallorca Platja Tour ha anunciat que pròximament convocarà una nova ocupació simbòlica d'una platja de l'Illa, la primera d'aquest estiu, per a reivindicar espais reservats per als residents en temporada alta. «Prepareu tovalloles, para-sols i pancartes perquè farem una nova ocupació simbòlica en una platja de Mallorca», han anunciat en les seves xarxes socials aquest divendres.

Des del moviment reivindiquen que els ciutadans de les Illes puguin gaudir de les platges a l'estiu, situació que, segons critiquen, no es produeix perquè les platges estan plenes i els accessos, col·lapsats. «Allò que abans era un racó de pau es converteix en un parc temàtic», lamenten. Per això, sol·liciten que s'estableixin zones de platja d'ús exclusiu o preferent per a residents, un sistema just per a regular l'accés, amb cens o registre, protecció real del litoral i una veu «clara» dels mallorquins en les decisions que afecten les platges.

Segons el moviment, hi ha exemples d'aquest sistema a Europa on aquest tipus de regulació funciona, com per exemple a Itàlia, de manera que a Mallorca «també és possible». En aquesta línia, Mallorca Platja Tour ha fet una crida a associacions veïnals, culturals, ecologistes i als partits polítics «compromesos amb Mallorca» perquè se sumin a aquesta iniciativa.