Reclamen l’ampliació dels serveis de transport públic el 15 de juny per a garantir el dret de manifestació

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' reclama, davant la previsió d’una gran afluència a la manifestació del diumenge 15 de juny, que s'ampliïn els serveis de transport públic interurbà a Mallorca per a garantir el dret de manifestació de tota la ciutadania. La convocatòria, sota el lema 'Pel dret a una vida digna, aturem la turistificació', compta ja amb l’adhesió de 85 entitats d’arreu de l’illa.

Des de la Plataforma indiquen que s’han organitzat desplaçaments col·lectius en transport públic des de diversos municipis com sa Pobla, Inca, Esporles o Deià. Per tant, considera que és essencial garantir que totes aquestes persones que tenen pensat arribar a la manifestació en transport públic puguin fer-ho.

A més, posen especialment atenció en les línies de bus que habitualment es troben saturades perquè passen per pobles amb forta presència turística, com les de Sóller, Valldemossa o Santanyí. Manifesten que precisament aquesta és «una conseqüència directa de la turistificació de la nostra illa i dels pobles i poden esdevenir un obstacle real per a l’exercici del dret de manifestació, si no es reforcen». També recorden que la manifestació coincideix amb l’operació tornada del cap de setmana, fet que pot agreujar encara més les condicions de mobilitat saturada a Palma.

«Garantir l’accés al dret de manifestació també passa per assegurar un transport públic accessible, suficient i funcional per a tothom», han afirmat portaveus de la Plataforma, que insisteixen en la necessitat que l’administració respongui amb prou temps per a poder informar la ciutadania: «Moltes persones ja ens han expressat la seva preocupació a través de les xarxes socials i no tenim cap resposta que donar-li».

Les sol·licituds d’ampliació i reforç de les línies de bus, metro i tren entre les 17 h i les 23 h del diumenge 15 de juny han estat tramitades formalment a través dels canals oficials de reclamacions electròniques del Consorci de Transports de Mallorca (TIB) i dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

Des de la Plataforma recorden que la mobilització del 15 de juny començarà a les 18 h a la plaça d’Espanya i finalitzarà al Passeig del Born. Aquesta s’emmarca en una jornada de protesta internacional convocada per la xarxa SET-net, que agrupa ciutats del sud d’Europa en lluita contra la turistificació, i s’hi han sumat ja des de Menorca, Barcelona, Donostia i Lisboa, a l’espera que se n’hi afegeixin més en els pròxims dies.