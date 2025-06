L’Associació d’Usuaris del Tren denuncia un cas de xenofòbia, actituds incíviques i demana a SFM que actuï

L’Associació d’Usuaris del Tren manifesta en un comunicat el seu «malestar» per la «manca de voluntat o la incapacitat manifesta de Serveis Ferroviaris Mallorca, per oferir un Servei Públic de Transport eficient, suficient, amable i de qualitat als residents».

«No hi ha inversió suficient en dotació de personal, per eliminar la indecència dels milers d’hores extres que la plantilla ha de realitzar cada any», diuen.

afegeixen també que «no hi ha cobertura horària suficient del servei i no es poden satisfer les necessitats de transport dels usuaris que comencen la feina abans de les 07:00 i els que l’acaben passades les 22:00».

denuncien que «No hi ha freqüències, ni capacitat suficient dins els trens en hores punta, fins el punt que no es poden admetre les bicicletes que molts d’usuaris necessiten per acabar de fer els seus desplaçaments».

L'Associació d’Usuaris del Tren denuncia que «quasi inexistent presencia d’interventors en els trens, porta a que els comportaments incívics d’una minoria d’usuaris, sovint es resolguin amb enfrontaments o discussions entre els propis usuaris».

Fan pública una denuncia concreta: «aquesta setmana, el dijous dia 5 de juny en el tren Palma – Sa Pobla de les 14:50h, s’ha viscut un cas de xenofòbia lamentable, que fàcilment s’hauria pogut evitar amb la presència d’un interventor, però per mor de les polítiques de contenció de la plantilla al mínim de personal, dins el tren no hi havia interventor».

«El cas de xenofòbia en qüestió, es que un usuari va insultar de males maneres a un jove negre, pel fet que tatarejava una tonada, quan el jove va callar i estava cap baix i avergonyit, l’usuari va seguir insistint amb els insults ‘cantas como el culo’, ‘vaya canción de mierda’, i davant la manca de reacció del jove negre, juntament amb un altra usuari que va dir que era policia, el varen fer baixar del tren a l’estació de Marratxí.»

des de l’Associació d’Usuaris del Tren expliquen que «no sempre els comportaments d’incivisme arriben a aquests nivells, però tots els usuaris habituals del tren, hem pogut observar que quan no hi ha interventors, sovint hi ha persones que ocupen dos o tres seients amb motxilles, bosses i paqueteria, altres que posen els peus als seients de davant o simplement es treuen les sabates».

L’Associació d’Usuaris del Tren fa tres reclamacions a la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat i al Govern:

1- Dotar de pressupost suficient a SFM.

2- Dotar a SFM de la plantilla suficient per poder disposar de interventors en els trens i augmentar la cobertura horària del servei.

3- Recuperar i activar el número de WhatsApp de SFM per poder comunicar incidències.