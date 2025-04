El Consell de Mallorca assegura que rebaixarà el sostre de places turístiques

El Consell de Mallorca ha assegurat aquest dimarts que rebaixarà el sostre de places turístiques permeses a l'illa mitjançant un acord de Ple «gràcies al decret turístic aprovat recentment pel Govern, que permet simplificar el procés i agilitzar els terminis ja que no serà necessari esperar a la modificació del Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics (PIAT)».

Així ho ha manifestat aquest dimecres en roda de premsa el conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez, qui ha comparegut acompanyat per la directora insular de Turisme per a l'Oferta i la Qualitat, Clara del Moral, qui ha mostrat la seva satisfacció per «l'aprovació d'aquest decret ja que compleix i atén les principals reivindicacions que des del Consell de Mallorca se li havien realitzat al Govern».

Segons han explicat, l'únic requisit que s'exigeix per a poder portar a Ple el nou sostre de places és un estudi de càrrega.

Rodríguez ha destacat també que aquest decret està «perfectament alineat amb una de les banderes del Consell de Mallorca, com és la lluita contra l'oferta il·legal en el sector turístic». En aquesta línia, no sols incrementa les sancions contra el lloguer turístic il·legal, com ja va fer el Consell de Mallorca el passat estiu, passant de 40.000 a 80.000 euros les multes per aquesta activitat, sinó que va més enllà i prohibeix la creació de noves places en plurifamiliars.

Finalment, el conseller de Turisme ha defensat el fet que amb la nova normativa es permeti l'intercanvi de places entre particulars, és «una manera d'incentivar l'activitat sense que redundi en un creixement de places».