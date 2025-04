Una turista demana 32.000 euros a l'Ajuntament de Llucmajor per un desnivell en una vorera

El Consell Consultiu ha emès un dictamen desestimant la reclamació d'una turista que demanava que l'Ajuntament de Llucmajor la indemnitzés amb més de 32.000 euros pels danys ocasionats arran d'una caiguda el primer dia de la seva arribada a Mallorca.

La reclamant considerava que les lesions que va patir com a conseqüència d'una caiguda eren a causa d'un desnivell en la vorera d'un carrer de la localitat mallorquina i, per això, va iniciar la reclamació el novembre del 2018 davant de l'Ajuntament, que va posar en marxa el procés de responsabilitat patrimonial i va nomenar un instructor.

Durant el procediment, l'advocat de la reclamant va presentar un escrit en què fixava la indemnització en 32.580 euros i va aportar tres informes mèdics, un d'urgències de l'Hospital Son Llàtzer, un altre d'urgències de l'Hospital Valle del Nalón (Astúries) i un darrer del servei de rehabilitació del mateix hospital. També va aportar un pressupost elaborat per una clínica dental amb el tractament dut a terme.

Igualment, s'ha incorporat a l'expedient un informe de la Policia Local que apuntava que als arxius no constava cap informació sobre la caiguda d'una dona aquell dia i, per part de la Brigada de Manteniment, s'ha informat sobre l'estat de la vorera.

En concret, s'afirmava que aquesta presentava desnivells a causa del creixement dels arbres amb risc de provocar accidents, però que l'amplitud de més de sis metres donava opcions a evitar els perills.

Així, segons aquest informe, la vorera «compleix amb l'estàndard de seguretat d'una via amb arbrat de dimensions considerables». «Si bé la vorera presenta desnivells, aquests són evitables gràcies a l'amplitud de què consta», conclou.

Posteriorment, el tècnic de l'administració general de la Secretaria del Consistori de Llucmajor va formular una proposta per a desestimar la reclamació, considerant que el desnivell al rajola de la vorera era «de molt pocs centímetres».

Tot i així, es considera que no hi ha relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i el dany sofert per la caiguda, ja que l'estat de la vorera entra dins dels estàndards de conservació i manteniment i els desperfectes es poden esquivar. Recorda, a més, que els vianants «tenen el deure deambular amb la deguda atenció».

Així mateix, el gener d'aquest any des de l'Ajuntament de Llucmajor es va sol·licitar al Consell Consultiu l'emissió d'un preceptiu dictamen.

El dictamen recull que moltes sentències estableixen elements coincidents en el reconeixement de la responsabilitat de les administracions públiques. Aquests són, entre d'altres, que la lesió o el perjudici sigui real i efectiu i que sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.

El Consell Consultiu apunta que els danys resultat de la caiguda han estat acreditats i que l'Administració no els ha qüestionat. Pel que fa a les conseqüències de la caiguda, assenyala que encara que la reclamant va traslladar el nom de la guia de l'excursió no es proposa cap prova ni manera de localitzar-la i que la Policia Local no en té informació.

En aquest sentit, l'informe afirma que no disposa d'elements que permetin deduir les circumstàncies de la caiguda. Així, el dictamen conclou que no s'han acreditat tots els requisits per a declarar la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament i, per això, és procedent desestimar la reclamació.