L’Ajuntament de Santanyí ha formalitzat un acord amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a dur a terme un estudi exhaustiu de la capacitat de càrrega del Caló des Moro. Aquest projecte, encarregat a la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB), té com a objectiu avaluar l’impacte de la presència humana en aquest entorn natural i establir criteris científics que permetin una millor gestió i protecció de l’espai.

L’estudi, que es desenvoluparà durant els mesos d’estiu, inclourà diferents metodologies per a obtenir una anàlisi completa de l’afluència de persones a la zona i els efectes que genera en l’ecosistema. S’utilitzaran tècniques avançades com ara el monitoratge amb sensors de recompte automàtic de visitants, observació mitjançant drons per estudiar patrons de mobilitat i densitat, i l’anàlisi de dades ambientals per identificar possibles impactes ecològics. També es realitzaran enquestes als visitants i es treballarà amb models matemàtics per a determinar quina és la capacitat òptima de persones que poden accedir a la zona sense comprometre la seva conservació.

La batlessa de Santanyí, Maria Pons, ha destacat la importància d’aquesta iniciativa, i ha explicat que «aquest estudi és un compromís adquirit per aquest ajuntament l’any passat, quan vam assegurar que demanaríem a la Universitat de les Illes Balears una anàlisi exhaustiva de la capacitat de càrrega del Caló des Moro. Ara complim amb la nostra paraula i feim una passa més cap a la protecció i gestió sostenible del nostre entorn natural».

Per la seva banda, el primer tinent de batlessa i regidor d’Interior, Joan Gaspar Aguiló, ha explicat que «l'estudi es farà durant un període extens de temps aquest estiu, per tal d’obtenir dades representatives de diferents moments de la temporada alta. La metodologia de la UIB ens permetrà comptar amb una base científica sòlida per a prendre futures decisions de gestió. L’ús de tecnologia avançada, com el recompte automatitzat i la detecció per imatge aèria, ens ajudarà a obtenir resultats molt precisos».

Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Santanyí assegura que «reafirma el seu compromís amb la protecció del medi ambient i la sostenibilitat turística, amb l’objectiu de garantir la convivència entre la preservació dels espais naturals i el gaudi responsable per part de residents i visitants».