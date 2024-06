Acció al Caló des Moro: 250 mallorquins protesten contra la massificació turística i la Guàrdia Civil n'identifica alguns

El moviment Mallorca Platja Tour ha aplegat 250 persones al Caló des Moro en la protesta d'aquest diumenge matí contra la massificació turística.

Els manifestants han desplegat dues grans pancartes amb el lema '#Ocupem les nostres platges' i 'És ben hora d'aturar' i algunes d'individuals amb lemes com 'SOS residents'. També han ballat ball de bot i han cridat consignes com «qui estima Mallorca, no la destrueix!».

Malgrat que la protesta ha estat totalment pacífica i festiva, hi ha hagut un important desplegament policial amb vuit agents de la Guàrdia Civil espanyola, quatre policies locals i dos agents infiltrats entre els manifestants i la guàrdia Civil ha demanat la identificació a alguns dels participants en l'acció de protesta.