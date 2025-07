Bronca i creuament d’acusacions entre IB3 i el PSIB-PSOE

Guerra de comunicats entre PSIB-PSOE i IB3. La radiotelevisió pública de Balears (IB3) ha lamentat el «veto» del PSOE al seu corresponsal a Madrid per a cobrir el comitè federal del partit i ha advertit que no acceptarà «ingerències polítiques».

El PSIB-PSOE acusa la televisió pública de difondre «informacions falses i de part».

IB3 diu que «malgrat haver tramitat l'acreditació dins del termini i en la forma oportuna, la formació política ha negat l'accés i el dret a informar l'equip d'IB3».

La televisió dirigida per Josep Codony (que té només l’aval del PP i de Vox) ha lamentat que aquests ‘vetos’ no només afectin el seu corresponsal a Madrid i que també a les Balears no s'acceptin preguntes de determinats periodistes o que es rebutgi l'entrada d'informadors en el seu darrer congrés.