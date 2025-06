MÉS proposa invertir 86 milions d’euros més en transport públic

Més per Mallorca ha presentat una vintena d’esmenes a la llei de pressupostos de 2025 amb les quals proposta invertir 86 milions d’euros més per millorar el transport públic i la mobilitat sostenible. El partit ecosobiranista reclama més recursos per busos i trens, més personal pel Servei Ferroviari de Mallorca (SFM) i per allargar el transport públic fins a la mitjanit entre setmana i les nits de cap de setmana, així com per al desenvolupament de la xarxa ferroviària, amb l’ampliació al Migjorn, al Llevant i a Alcúdia.

«Apostam per fer del transport públic una alternativa real al vehicle privat amb més recursos per busos i trens i la millora i ampliació dels serveis», ha defensat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa. «El pressupost de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat per a l'any 2025 resulta llargament insuficient per fer front als reptes que tenim com a societat, com ara, el transport públic i, en conseqüència, impedirà donar-hi resposta», ha lamentat Rosa.

Així, perseguint la millora del transport públic, Més per Mallorca ha presentat esmenes a la llei de pressupostos de 2025 com ara per a l’ampliació de les concessions del Consorci de Transports de Mallorca (amb 10 milions d’euros), per a l’ampliació dels serveis de bus interurbà fins a la mitjanit entre setmana i les nits de cap de setmana (25 milions d’euros), per a l'assistència tècnica pel projecte de tren a Alcúdia (200.000 euros) i al Llevant (400.000 euros), per a la redacció del projecte bàsic d’allargament de la línia de Sa Pobla a Alcúdia (200.000 euros), per a la redacció del projecte bàsic d’allargament de la línia de Manacor a Artà (400.000 euros) o per a la redacció de la línia del Migjorn i tram I: Palma – Llucmajor (600.000 euros).

També per a l’ampliació del servei de tren fins a la mitjanit els dies feiners i les nits de cap de setmana (1,5 milions d’euros), per a nous serveis del Servei Ferroviari de Mallorca (amb 2 milions d’euros), per la contractació de més personal de l’SFM (2 milions d’euros) o per a la gratuïtat del tren, del metro i del transport interurbà per carretera (amb 16 milions d’euros), entre altres.