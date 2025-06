MÉS: «El PP haurà de triar entre invertir 21 milions d’euros en segregar o en atendre les necessitats reals del nostre sistema educatiu»

MÉS per Mallorca ha registrat una esmena a la llei de pressupostos de 2025 per invertir 21 milions d’euros a un pla de xoc per millorar l’educació pública. En contraposició a l’esmena de VOX als pressupostos per dedicar aquesta quantia a la segregació lingüística, el partit reclama invertir 21 milions d’euros en abaixar les ràtios, la millora de l’atenció a la diversitat, l’ampliació i millora de les infraestructures educatives o la universalització de l’etapa 0-3, entre altres.

«Reclamam que el PP aturi la seva croada d’odi contra la llengua i el nostre model d’escola i es dediqui a millorar l’educació pública», ha defensat la diputada de MÉS, Maria Ramon. «El PP de Prohens haurà de triar entre invertir 21 milions d’euros en segregar o en atendre les necessitats reals del nostre sistema educatiu», ha afirmat la diputada. Així i davant l’esmena anunciada pel partit d’extrema dreta amb la qual reclama invertir 21 milions d’euros en segregar infants i joves per raó de llengua, MÉS per Mallorca ha registrat una esmena perquè el PP hagi de triar entre invertir aquesta quantia a atacar la llengua i el model d’escola del país o en un de pla de xoc per la millora de l’educació pública. En concret, l’esmena als pressupostos que ha registrat el partit ecosobiranista reclama destinar 21 milions d’euros a abaixar les ràtios, la millora de l’atenció a la diversitat (alumnat amb necessitats especials i/o alumnat nouvingut), l’ampliació i millora de les infraestructures educatives o la universalització de l’etapa 0-3, entre altres.