UOB Ensenyament critica les polítiques de PP-VOX i «encoratja a la societat a sabotejar el Pla de Segregació Lingüística»

Després del pacte de la vergonya per aprovar els pressupostos de la comunitat autònoma, ara VOX aconsegueix a través d’una esmena destinar 21 milions d’euros al desenvolupament del Pla de Segregació Lingüística.

«El PP, a mercè dels designis de l’extrema dreta, tira endavant un projecte que té el rebuig de gairebé la totalitat de la comunitat educativa i que, a més de segregar els infants per motius de llengua, fereix de mort el català. Per si tot això fos poc, el preu d’aquest deliri és exorbitant. En una comunitat on la crisi d’habitatge és manifesta, i on hi ha més joves en risc de pobresa que emancipats el govern no té altre idea que tirar 21 milions als fems per intentar ressuscitar el cadàver fètid del Pla de Segregació i mig milió més per fer proves dentals a menors migrants», asseguren des de UOB Ensenyament.

També afirmen que: «el cinisme i el desvergonyiment del Govern no acaba aquí. Mentre, per una banda, gasten milions i milions d’euros dels contribuents, es permeten el luxe de renunciar a fons europeus ja concedits per construir noves escoles de titularitat pública, en un episodi més de privatització dels serveis públics per afavorir les empreses privades».

Segons explica la UOB Ensenyament, «a les Illes Balears, les paranoies de VOX i el PP estan minant les institucions democràtiques i els serveis públics de les Illes Balears i, de retruc, estan assassinant la llengua d’aquesta terra».

UOB Ensenyament encoratja la societat a defensar els serveis públics i a rebutjar les polítiques antisocials del govern. Així mateix, encoratja docents, alumnes i famílies a sabotejar, per qualsevol mitjà possible, el Pla de Segregació Lingüística.