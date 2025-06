El Pi reitera la petició de dimissió de Le Senne i acusa el PP de protegir l’extrema dreta

El Pi – Proposta per les Illes ha reiterat aquest dimecres la seva petició de dimissió immediata de Gabriel Le Senne (Vox) com a president del Parlament, després que s’hagi confirmat l’obertura de judici oral contra ell per un presumpte delicte d’odi. La formació insular, que ja va demanar la seva sortida fa setmanes, considera que la seva permanència al càrrec «deslegitima» la institució i envia un missatge «molt perillós» a la societat.

Segons el president del partit, Tolo Gili, «és inadmissible que una institució com el Parlament estigui liderada per una persona processada per delicte d’odi. Estripar la imatge de dones represaliades pel franquisme és una humiliació intolerable per a les víctimes i per a la dignitat democràtica».

Gili ha criticat durament el Partit Popular per «emparar» Le Senne i per mantenir-lo al càrrec amb el suport de Vox: «L’absència de condemna formal no pot ser excusa. Davant una acusació tan greu, la prudència institucional exigeix que Le Senne faci una passa al costat».

El Pi també ha denunciat que el PP i Vox han impedit que la dimissió o suspensió de Le Senne arribi al ple del Parlament, blocant la proposta des de la Comissió de l’Estatut dels Diputats. En aquest sentit, Gili ha assegurat que «el pacte PP-Vox demostra una clara deriva autoritària i un menyspreu pel mínim decòrum institucional».

La formació insular demana l’aplicació de l’article 9 del Reglament del Parlament, que preveu la suspensió de drets i deures d’un diputat en cas d’obertura de judici oral per delictes greus, i reclama «una resposta clara i contundent» en defensa de la memòria democràtica.

«Qui no condemna l’extrema dreta, la blanqueja. I qui la manté al poder, en comparteix la responsabilitat», ha sentenciat Gili.