MÉS es planteja que el seu diputat al Congrés espanyol trenqui amb Sumar

Més per Mallorca debatrà a la seva executiva la proposta que el seu diputat adscrit al grup Sumar, Vicenç Vidal, passi al Mixt al Congrés espanyol, després de la crisi pel cas de presumpta corrupció vinculat a l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán, segons han explicat a Europa Press fonts de la formació.

D'aquesta manera, la direcció del partit es reunirà aquest dijous per a prendre una decisió, ja que és partidari que Sumar surti de l'Executiu, cosa que no es preveu per part de la formació.

A banda, Més per Menorca, que va formar part d'aquesta candidatura a les Illes, també convocarà la seva executiva per a plantejar la sortida de Vidal del grup plurinacional, desgranen les mateixes fonts.

Aquesta decisió d'una possible ruptura amb el grup plurinaconal s'uneix a la consulta que els valencians Més Compromís farà dilluns en el marc del Consell Nacional per a decidir també el pas al Mixt, en el cas de la seva diputada Águeda Micó. I Chunta aragonesista, que compta amb el diputat Jorge Pueyo dins del grup Sumar, ja va explicar que la formació debatrà si val la pena continuar donant suport al president del Govern espanyol, deixant clar que totes les opcions estan obertes.

Més per Mallorca ha remarcat que també hi ha dinàmiques dins de Sumar que no han agradat al partit, que ha mantengut una actitud «extremadament lleial» amb el grup parlamentari i fins i tot ha mantengut col·laboració molt positiva amb formacions dins de la coalició com són Más Madrid i Izquierda Unida.