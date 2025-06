El Parlament reclamarà al Govern que asseguri condicions dignes per als artistes illencs als grans festivals que rebin finançament públic

El Parlament ha aprovat la iniciativa de Més per Mallorca per a reclamar al Govern que asseguri condicions dignes per als artistes illencs als grans festivals que rebin finançament públic. El partit critica, tanmateix, que PP i Vox hagin impedit incloure clàusules específiques en les convocatòries de subvenció que valorin positivament la presència de música en català i l’equitat de gènere.

En les darreres dècades, el nombre de festivals celebrats a les Illes Balears ha augmentat de manera significativa gràcies a les subvencions públiques, «la proliferació de festivals dels darrers anys no s’ha traduït en una millora de les condicions laborals dels artistes i agents culturals locals. Al contrari, aquests han denunciat reiteradament la precarietat en la qual es troben en molts d’aquests esdeveniments», ha explicat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon.

En concret, Ramon ha explicat que, per tal de complir amb el requisit del 30 % d’artistes illencs en els festivals subvencions, moltes d’aquestes iniciatives contracten músics residents, però en condicions molt inferiors a les de la resta d’artistes, generant problemàtiques i discriminacions com ara: contractes amb clàusules abusives, com obligacions d’exclusivitat al territorio, honoraris molt inferiors als d’altres artistes participants no insulars, actuacions programades en franges horàries poc concorregudes, prohibició de realitzar proves de so abans de les actuacions, clàusules contractuals que permeten canvis unilaterals d’horari o d’escenari sense previ avís, imposició de baixar el requisit de material tècnic de so i llum necessaris, reducció del temps de repertori de l’actuació o l’incompliment de les necessitats de cortesia (sopar, dietes…).

Per això i davant aquesta realitat, el passat mes de març MÉS va registrar una proposició no de llei per reclamar que el Govern establís un caixet mínim per als músics de les Illes Balears en festivals subvencionats, garantint que no cobrin per sota d’un llindar digne. Una proposició que ha estat parcialment aprovada aquest dijous per la comissió de Cultura del Parlament.

A més, la formació també reclamava que l’executiu prohibís les clàusules de confidencialitat sobre honoraris dels artistes a festivals que rebin finançament públic i les clàusules abusives com la modificació d’horaris i/o escenaris, durada del concert i/o requisits tècnics, sense previ avís als artistes. Reclams que també han estat aprovats per la cambra.

Tanmateix, la proposta de MÉS instava el Govern a incloure clàusules específiques en les convocatòries de subvenció que valorin positivament la presència de música en català i l’equitat de gènere, exigir als festivals subvencionats la publicació d’un informe detallat on es recopilin tots els aspectes relacionats amb la contractació dels artistes illencs (horari de la prova de so, horari del concert, condicions tècniques i de contracte, remuneració...) i a fomentar la creació d’un espai d’agrupació per als músics illencs, on puguin desenvolupar les seves reivindicacions i poder obtenir un registre de músics de les Illes Balears. Però els vots contraris del Partit Popular i Vox han impedit l’aprovació d’aquests punts.