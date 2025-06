Quina resposta social ha de tenir el pacte PP-Vox?

La societat civil es comença a mobilitzar contra el «pacte de la vergonya» de PP i Vox. Els grups parlamentaris de la dreta i l’extrema dreta han pactat, arran de l'acord per a aprovar els pressupostos autonòmics de les Balears d'aquest 2025, modificar la llei educativa per arraconar el català i imposar el castellà com a llengua vehicular. Igualment, el pacte inclou la derogació de la llei de Memòria Democràtica. Unes mesures regressives que ha generat una onada de rebuig entre la societat de les Illes Balears.

Així, entitats com l’OCB, IEE, els sindicats, la Plataforma per la Llengua, o la comunitat educativa, manifestada a través de l’Assemblea de Docents, han mostrat el seu rebuig frontal a un pacte que implica trencar amb la convivència social i que només ressalta les dèries antidemocràtiques de l’extrema dreta. Fins i tot, l’acord entre PP i Vox acaba amb el Pacte Verd Europeu. Totes aquestes entitats ja han cridat a la mobilització i ja s’han començat a produir protestes per part de les ‘camisetes verdes’ en defensa de l’educació pública i en català. De fet, molts consideren que les polítiques de la presidenta Marga Prohens són molt pitjors que les adoptades durant l’època negra de José Ramón Bauzá.

Per part seva, els grups de l’oposició, PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem, han presentat esmenes a la totalitat als pressuposts i han assegurat que donaran la batalla institucional davant aquest acord regressiu. Mentrestant, aquesta setmana s’ha sabut que Gabriel Le Senne, president del parlament per l’extrema dreta de Vox, s'asseurà al banc dels acusats per esqueixar les fotos d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar, però el PP passa amb cançons i sembla no voler destituir-lo del càrrec.

Sigui com vulgui, la societat ja reacciona i comença a mobilitzar-se contra el «pacte de la vergonya» de PP i Vox. És per això que dBalears demana als seus lectors quina consideren que ha de ser la resposta social adequada al pacte entre la dreta i l’extrema dreta. Tot seguit, ja podeu votar a l’enquesta d’aquesta setmana.