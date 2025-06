Avícola Ballester, Marga Prohens i Rafa Nadal, premis Ciment del GOB

Reconeixement i crítica. El GOB ha lliurat aquest divendres els tradicionals premis Alzina i Ciment, que destaquen la tasca a favor i en contra el medi ambient desenvolupada durant el darrer any a Mallorca. Així, els premis Ciment han estat per Avícola Ballester, promotora de la Macrogranja Avícola de Sineu, Marga Prohens, presidenta del Govern, i el tenista manacorí Rafel Nadal. Per altra banda, l’entitat ecologista ha atorgat els premis Alzina a la Plataforma Macrogranges NO, la Plataforma Menys Turisme, Més Vida i la Fundació Deixalles.

Amb aquests premis anuals, el GOB vol reconèixer aquelles persones, organitzacions o institucions que hagin destacat per la seva aportació positiva (premi Alzina) o negativa (premi Ciment) al medi ambient. La Plataforma contra les Macrogranges ha obtingut el reconeixement del GOB per la implicació i mobilització ciutadana per salvaguardar el territori davant l’amenaça del projecte d’una macrogranja amb més de 70.000 metres quadrats d’instal·lacions i edificacions sobre el sòl rústic, a Sineu. I precisament, un dels guanyadors d’un Premi Ciment és l’empresa Avícola Ballester, per les il·legalitats a la granja de Llucmajor i el projecte macrogranja a Sineu amb més de 730.000 gallines, amb el conseqüent elevat consum d’aigua, contaminació per nitrats i altres químics provinents dels excrements, emissions a la salut pública, emissions a l’aire i el segellament de 70.789,98 metres de sòl agrari. La presidenta Prohens ha rebut un premi Ciment pel retrocés sense precedents en la protecció ambiental i territorial a les Illes, i Rafa Nadal per propiciar lleis urbanístiques a la carta pels seus interessos particulars. Deixalles ha rebut un premi Alzina per contribuir a construir una societat més justa i sostenible, i la Plataforma Menys Turisme, Més Vida un altre premi Alzina per l’impuls aglutinador de la societat front el problema de la turistificació.