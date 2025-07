La Guàrdia Civil, acusada de matar el conegut DJ Godzi a Eivissa

Michele Noschese, conegut artísticament com a DJ Godzi, un dels referents de l’escena electrònica napolitana, va morir divendres a la nit, 18 de juliol, a Eivissa, on residia des de feia més de deu anys, segons que informa Corriere della Sera.

Les causes de la mort no són gens clares, però la família acusa la Guàrdia Civil, que va actuar a la casa on residia arran de les queixes pel renous d’una festa, d’«homicidi voluntari».

Tal com recull el Corriere della Sera i diverses fonts, especialment la família, hi va haver un enfrontament entre els agents i el discjòquei que va provocar la mort.

El pare de Michele Noschese assenyala directament la Guàrdia Civil i ha presentat una denúncia que es planteja la hipòtesi d’un «homicidi voluntari». El pare reclama una investigació judicial, una autòpsia per part d’un metge forense independent i l’adquisició i protecció de totes les imatges de vídeo relatives a la detenció.

Segons algunes fonts locals recollides pel Corriere della Sera, els agents varen enfrontar-se al discjòquei i posteriorment el seu cos sense vida fou traslladat directament a l’anatomia forense.

Versió de la Guàrdia Civil

Segons la versió de la Guàrdia Civil, i sempre després de la denúncia, els agents varen rebre un avís a Santa Eulàlia per amenaces. En arribar al lloc dels fets, varen comprovar que una persona «amb visibles signes de poder estar sota els efectes de substàncies estupefaents patia al·lucinacions i havia botat a l’habitatge del veí d’avançada edat, amenaçant-lo amb un ganivet.»

L’home va començar a convulsionar quan els agents haurien intentat reduir-lo, diu la Guàrdia Civil, assegurant que varen tractar de reanimar-lo fins a l’arribada dels serveis mèdics, sense èxit. S’ha obert una investigació.