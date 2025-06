El PSIB, Més per Mallorca i Més per Menorca esmenen la totalitat dels pressupostos, que són «idèntics» als anteriors i «compren l'odi» de Vox

El PSIB, Més per Mallorca i Més per Menorca han registrat esmenes a la totalitat dels pressupostos autonòmics argumentant que són «idèntics» als presentats al novembre i que «compren les fòbies i l'odi» de Vox.

Així ho han explicat en dues rodes de premsa prèvies a la Junta de Portaveus d'aquest divendres els portaveus del PSIB, Més per Mallorca i Més per Menorca, Iago Negueruela, Lluís Apesteguia i Josep Castells, respectivament.

Tots tres han coincidit en la ganduleria del Govern, criticant que els consellers han llegit els mateixos discursos que al novembre de l'any passat a les compareixences per a presentar els comptes dels seus departaments.

Per a Castells, els pressupostos «estan repetits», una qüestió que «demostra que els comptes no tenen cap valor com a eina de gestió».

En aquesta línia, Negueruela ha qualificat els pressupostos de «ficticis» i «una vergonya». «Fins i tot llegeixen el mateix que fa sis mesos», ha criticat en referència a les compareixences parlamentàries, afegint que «són tan ganduls que no fan ni això».

«No modifiquen ni un cèntim», ha lamentat Apeseguia, qui ha rebutjat el pacte entre el PP i Vox que, segons la seva opinió, «compra les fòbies de Vox» sobre quatre blocs. En concret, ha dit, atempta contra les persones que més ho necessiten, especialment les migrants, contra el català, la lluita contra el canvi climàtic i la memòria democràtica.

Sobre aquesta qüestió, Negueruela ha retret al Govern que asseguràs que no faria confrontació amb la llengua i que hagi pactat modificar la llei d'Educació. «Va dir que no derogaria la llei de memòria i ho farà, va dir que no construiria en zones inundables i torna enrere; i que posaria límits al turisme i ara mateix no n'hi ha cap», ha remarcat.

Per al menorquinista, la presidenta del Govern, Marga Prohens, «ha venut les Balears a les obsessions i odis de Vox» ja que l'acord ha estat un «canvi de cromos» entre els pressupostos i l'agenda política i ideològica de Vox.

La formació d'extrema dreta «odia tot el que és característic de les Balears», és a dir, ha enumerat Castells, «la llengua, la cultura, el territori, la sostenibilitat o la manera de viure tradicional».