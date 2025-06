Prohens demana al Govern espanyol ajuts per a l’habitatge per a funcionaris públics i incentius per treure habitatge buit al mercat

La presidenta del Gover, Margalida Prohens, ha participat en la XXVIII Conferència de Presidents, que ha tingut lloc aquest divendres al Palau de Pedralbes de Barcelona. Prohens ha traslladat al Govern d’Espanya la necessitat de posar en marxa ajuts per a l’habitatge per a funcionaris públics i incentius per treure habitatge buit al mercat.

L’habitatge ha estat un dels principals punts de l’ordre del dia de la cimera. La presidenta Prohens ha recordat que el Govern de les Illes Balears està impulsant totes les mesures possibles per posar al mercat habitatge a preu assequible per als residents.

Per això, Prohens ha traslladat al president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, propostes en matèria d’habitatge, com ara línies d’ajuts per dotar de més crèdit els programes d’incentius per treure habitatge buit al mercat, com el programa ‘Lloguer segur’, que ja funciona a les Illes Balears.

També ha demanat que es desbloquegi «d’una vegada per totes» la llei antiocupació al Congrés, per poder actuar contra els ocupes i desallotjar-los en 24 hores, i que es transfereixin a les comunitats autònomes els recursos necessaris per compensar els propietaris que no poden desallotjar els seus habitatges perquè es tracta de famílies vulnerables. A més, ha sol·licitat línies d’ajuda directa i la cessió de sòl públic de titularitat estatal a les comunitats per a la promoció d’habitatge públic de lloguer a preus assequibles destinat exclusivament a empleats públics. «Perquè una de les principals conseqüències del preu de l’habitatge a les Illes Balears és la manca de cobertura de places de personal públic de totes les administracions», ha assegurat.

En aquest sentit, la presidenta ha afegit la necessitat que el Govern espanyol actualitzi la indemnització per residència dels funcionaris de l’Estat a les Balears, per garantir una insularitat digna, i ha recordat que actualment hi ha 750 vacants de Policia espanyola i Guàrdia Civil a les Illes.

Així mateix, ha reclamat un canvi dràstic en la política migratòria per garantir la protecció de les fronteres i ha expressat el seu rebuig a l’acollida de menors migrants procedents d’altres comunitats. «El mateix Ministeri de Joventut i Infància ha reconegut que ja acollim molt per damunt de la nostra capacitat», ha afirmat.

Prohens ha reiterat la necessitat de reformar el sistema de finançament i l’aprovació d’un Decret llei per al pagament de les bestretes pendents del sistema de finançament a les comunitats autònomes.

Pel que fa a l’educació, la presidenta ha exigit la cofinançament de l’etapa 0-3 anys i que el Govern ampliï el finançament a la universitat pública. També ha reclamat la recuperació del conveni ferroviari i del de carreteres, per compensar que a les illes no es compta amb inversions estatals ni en matèria ferroviària ni viària.

Finalment, Prohens ha demanat al president del Govern d’Espanya la convocatòria d’eleccions generals anticipades per posar fi a una situació, ha afirmat, d’inestabilitat i de qüestionament a les principals institucions de l’Estat.