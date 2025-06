PSIB: «El pacte de PP i Vox i la retallada del pressupost d’IB3 mostra un retrocés en el foment de la llengua pròpia a la televisió pública»

El diputat del PSIB Ares Fernández ha denunciat que el Govern de Marga Prohens ha consolidat una retallada pressupostària de l’ens de radiotelevisió pública, IB3, fet que contrasta amb els pressuposts expansius de la comunitat. Per a Fernández, la retallada coincideix amb l’acord que PP i Vox varen tancar per a aprovar els pressuposts, fet que causarà un retrocés en el foment de la llengua catalana a la radiotelevisió pública.

Durant la compareixença del director general d’IB3 en comissió per a informar sobre els pressuposts de 2025, Fernández ha criticat que s’hagin presentat exactament el mateix text que el novembre, amb les mateixes comes i punts i errades.

Un altre punt que també preocupa al Grup Socialista és els retards que la direcció general d’IB3 està practicant davant el procés d’integració del personal laboral d’IB3. En aquest sentit, Fernández ha expressat que «no és tolerable» que la direcció continuï incomplint l’acordat el passat mes de desembre, entre l’anterior director general i els treballadors.

Davant un calendari de mobilitzacions i vagues programades pel personal d’IB3, per l’incompliment de l’acord signat el 4 de desembre passat per a fer efectiva la integració, ara mateix sense aplicació, Fernández ha recordat que «no hi pot haver una radiotelevisió de qualitat sense unes condicions dignes».

A més, ha criticat durament que, malgrat aquest acord, la direcció general de Funció Pública, és a dir, el Govern, ha emès un informe posant en qüestió aquest pacte amb els treballadors. Per això, Fernández ha qüestionat si els treballadors ja no es podran refiar ni del pacte que signaren amb la seva empresa: «Dos anys després de la internalització del personal d’IB3, subscrita pel Govern anterior, l’únic que tenim avui són pactes incomplits per part d’aquest Govern».