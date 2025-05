El Pi: «Prohens ha venut Mallorca a l'extrema dreta per a mantenir el poder»

El PI - proposta per les Illes ha criticat a l'acord entre PP i Vox per a aprovar els pressupostos en considerar la presidenta del Govern, Marga Prohens, «ha venut Mallorca a l'extrema dreta per a mantenir el poder».

En aquest sentit, el coordinador general d'El PI, Joan Miralles, ha acusat el PP de «vendre la dignitat dels mallorquins per una cadira» i ha retret que «hi ha una rendició ideològica» davant «les imposicions de l'extrema dreta», segons ha traslladat la seva formació en nota de premsa. Al seu parer, l'acord no respon a les necessitats de la ciutadania de Mallorca, sinó que respon als desitjos de Vox que «dicta des de Madrid el que s'ha de fer aquí». «El PP s'ha doblegat completament i això té conseqüències molt greus per a la nostra societat», ha advertit Miralles. Segons El PI, moltes de les mesures que recull el pacte són inaplicables o estan fora del marc competencial de la Comunitat Autònoma i «només busquen titulars buits per a satisfer l'electorat de Vox». Igualment, l'«ofensiva» contra la llengua catalana suposa, han lamentat, un retrocés sense precedents en la integració, la cohesió social i la identitat cultural de Mallorca. «Convertir el català en un problema, rebaixar la presència a l'escola i l'administració, és atacar allò que som», ha dit el coordinador. Sobre les propostes en matèria d'immigració, la formació ha considerat que són «inhumanes i electoralistes» i, en relació amb l'habitatge, han apuntat que és «pur maquillatge, sense cap proposta estructural per a fer front a la manca d'accés a un habitatge digne».