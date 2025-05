UOB Ensenyament: «El govern Prohens s’agenolla davant el feixisme»

«Des de feia mesos s’anunciava la funesta crònica: el català i la llei de memòria democràtica estan avui més a prop de la tomba» és la contundent afirmació que encapçala el posicionament d'UOB Ensenyament.

Durant els darrers mesos, UOB Ensenyament ha denunciat amb insistència la persecució, per part del govern de les Illes Balears, no només del català, sinó també de la llei de memòria democràtica «La presidenta de la comunitat autònoma, Margalida Prohens, lluny d’asserenar el conflicte lingüístic i de rendir un digne record a aquelles persones que moriren en lluita i defensa dels valors democràtics, fa gala d’una indigna submissió en rendir-se davant les desaforades propostes de l’extrema dreta. El preu a pagar que ha posat el partit feixista VOX a l’aprovació dels pressupostos és el de sempre: derogació de la llei de memòria democràtica i minoració de la llengua catalana», afirmen des de l sindicat..

També denuncien que «d’una plomada, Vox esbandeix tot allò que li fa nosa gràcies a un Partit Popular dèbil i incapaç que, amb l’únic objectiu de mantenir-se en el poder, accedeix als deliris persecutoris dels seus 'socis'. Modificar la llei per incloure el castellà com a llengua vehicular al sistema educatiu i escampar les desferres putrescents del Pla de Segregació Lingüística de primària a secundària és la manera que té el Partit Popular de tractar la llengua pròpia de la nostra terra. Condemnar a un oblit ominós a totes aquelles persones perseguides i represaliades per la dictadura feixista és la manera que té el Partit Popular d’agrair a les persones que lluitaren per la democràcia el seu sacrificix».

«Què serà el següent?» es demanen: « El Partit Popular s’apuntarà a la moda de definir el cop d’estat del 36 com a 'cruzada de liberación nacional'? Veurem la senyora Prohens envoltada de banderes amb àguiles com fan els seus amics de Vox?»

UOB Ensenyament insta tota la societat a «lluitar contra el feixisme en tots els àmbits de la vida, i a rebutjar les polítiques reaccionàries del govern de les Illes Balears. Així mateix, encoratja als docents a lluitar cada dia i sense descans dins cada aula, departament, claustre i pati en defensa del català i dels valors democràtics».