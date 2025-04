El PI, altres partits locals i independents preparen «una gran coalició mallorquinista» en vistes a les properes eleccions

Fa setmanes que hi ha especulacions sobre la construcció d’un nou subjecte polític situat al centre dreta i en el sobiranisme mallorquinista. Aquest dimarts, finalment, Joan Miralles, Coordinador d’El Pi oferie algunes pistes més durant l’entrevista al matinal d’Ona Mediterrània, Bon Dia i Bona Vida.

Miralles explicava que, efectivament, fa mesos que es treballa en la configuració d’una nova «coalició mallorquinista», on hi haurà «gent que ve del centre esquerra, gent centrista i gent de centre dreta», amb l’objectiu d’oferir solucions «als problemes reals de les Balears» entre els quals destaca «el creixement demogràfic desbocat, la pèrdua d'identitat i la manca de cohesió social».

Miralles ha confirmat també que en aquest nou subjecte polític hi serà El PI, «totes les formacions d’àmbit local properes i persones a títol individual». L’actual coordinador d’El PI ha indicat, també, que hi haurà partits d’àmbit insular i que a cada illa, es seguirà un procés semblant de creació d’aquest nou espai.

Segons Miralles, la nova formació no abandonarà les banderes de la defensa i reinvindicació de la llengua, la cultura, el desenvolupament estatutari i la denuncia de l’espoli fiscal al qual estan sotmeses les Balears: «recordem que cada any,

sis milions d'euros que se'n van i no tornen» i, en canvi, «les Balears no tenen policia autonòmica i hem d’usar l’ecotaxa com a pal·liatiu per a les mancances que provoca l’espoli».

Miralles també ha avançat a Ona Mediterrània que existeix un document amb els objectius polítics del nou organisme i avisa que «no serem la crossa de ningú. som una formació autoreferenciada en Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, amb la ferma voluntat que es prioritzin els interessos dels ciutadans de les Illes Balears, es fomenti la cohesió social i els pilars d'aquesta cohesió: l’estat del benestar, l’educació de qualitat i la sanitat de qualitat».