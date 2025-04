El diputat Vicenç Vidal proposa al Congrés espanyol la demolició del monòlit franquista de la Feixina

El diputat de Sumar Més al Congrés, Vicenç Vidal, ha registrat una Proposició no de Llei per a iniciar la demolició del monòlit franquista de la Feixina, un símbol que PP i Vox volen mantenir en peu en ple centre de Palma. L’acció és una iniciativa de Més per Palma, que ho reivindica com un acte de justícia, reparació i memòria democràtica.

Una ferida que la ciutat no pot normalitzar

El de la Feixina no és un monument neutral. Va ser inaugurat per Franco el 1947 per a exalçar el creuer Baleares, responsable de massacres com la Desbandá de Màlaga, on varen morir més de 3.000 civils —entre ells infants, mares i padrins—, bombardejats mentre fugien per la costa andalusa. També va sembrar el terror a Castelló, atacant habitatges i posant fi a vides innocents.

«Aquest monòlit no homenatja les víctimes: exalça els botxins. I això és incompatible amb qualsevol democràcia sana», ha declarat Neus Truyol, portaveu de Més per Palma.

Més memòria democràtica

La iniciativa de Vidal al Congrés espanyol planteja que s’incorpori el monument de la Feixina al cens estatal de simbologia franquista. «Davant la deriva reaccionària dels governs de Palma i de les Illes Balears, aquesta és la primera passa per a esbucar el monòlit franquista. Volem reparar la memòria de les víctimes assassinades pels canons feixistes del crucero Baleares, ja sigui a Màlaga o al País Valencià», ha defensat el diputat Vicenç Vidal.

El monument de la Feixina ha de caure

«La ciutat necessita un parc d’història i memòria democràtica per a recordar amb dignitat i educar en valors de pau i llibertat. El monòlit de la Feixina va en sentit contrari. El PP ha iniciat els tràmits per a protegir-lo. Ja n’hi ha prou de protegir símbols d’una dictadura, mentre hi ha famílies que encara no han pogut enterrar els seus. És hora d’actuar amb fermesa i humanitat. La Feixina ha de caure», ha conclòs Truyol.