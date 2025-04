El monòlit franquista de la Feixina, cada vegada més difícil d'esbucar

El monòlit franquista de la Feixina quedarà definitivament protegit aquest dimarts gràcies a l'obstinació del Partit Popular. L'Ajuntament de Palma l'inclourà dins el catàleg de protecció d'edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. La decisió farà que finalment sigui gairebé impossible enderrocar el monòlit.

Cal recordar que aquesta qüestió ha posat en peu de guerra els partits d'esquerra i dreta i la societat civil. Al 2025, l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) va començar una batalla contra les intencions del govern municipal, aleshores de José Hila (PSIB), de tombar el monument franquista. Els conservacionistes consideraven un error l'esbucament argumentant que «les restes de la història no es poden esborrar per dolenta que sigui».

Per l'altra banda, l'associació Memòria de Mallorca ha estat tot aquest temps lluitant per l'enderrocament del símbol franquista. L'any 2022, el Tribunal Suprem no va admetre a tràmit el recurs de cassació interposat pels memorialistes contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) sobre la protecció del monument.

Un any després, el Consell de Mallorca, ja amb la majoria PP-Vox, va incloure la Feixina en el llistat de Béns Catalogats.

Primeres reaccions a aquesta nova jugada

El PSOE Palma ha demanat que es retiri de l’ordre del dia d'aquest dimarts de la Gerència d’Urbanisme la catalogació de la Feixina i no protegeixi el monument, i menys amb la màxima protecció que permet el planejament municipal. Els PSOE critica així la decisió del batle del PP de protegir un element franquista i botar-se, així, la Llei de Memòria Històrica. «El batle no està al costat de les víctimes, fa costat a aquells que imposaren una dictadura que va durar quaranta anys», ha afirmat el portaveu del PSOE a l’Ajuntament, Xisco Ducrós.

El fet que s'iniciï l’expedient per a protegir el monòlit demostra «la connivència del Partit Popular amb Vox», ha dit Ducrós. Per al portaveu, «el PP segueix cada un dels postulats dels ultres, els fa seus». «Palma no ha d’incloure en el seu catàleg el monòlit de la Feixina, i més quan el Tribunal Constitucional encara no s’ha pronunciat en el recurs de cassació que hi va interposat l’associació Memòria de Mallorca. A més, li vol donar una protecció integral total A1, la màxima que permet el catàleg municipal», ha afirmat el portaveu.