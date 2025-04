Sergio Rodríguez (Vox), desbocat al Parlament

El diputat de Vox Sergio Rodríguez fa la figa al diputat del PSIB-PSOE, Ares Fernández. Rodríguez no para de destacar i no precisament per coses bones: la setmana passada va felicitar el Dia de la Victòria franquista al Parlament i aquest dilluns es va encarar amb una periodista d'IB3 Ràdio.

Ara, al ple d'aquest dimarts, ha aixecat el dit del mig a un diputat del PSIB mentre aquest mostrava la seva «solidaritat i suport als periodistes» per l'actitud «antidemocràtica» de Rodríguez. La resta de diputats han mostrat el seu enuig amb el gest de Rodríguez i Le Senne s'ha vist obligat a intervenir-hi. «Comporteu-vos», ha demanat el president de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), denunciat per esqueixar la fotografia de les Roges del Molinar també en seu parlamentària.