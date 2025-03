PP i Vox tomben les propostes per a limitar el preu dels lloguers i prioritzar els residents en l'accés a l'habitatge

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimarts tenir en compte les proposicions de llei en matèria d'habitatge presentades pel PSIB i Més per Menorca.

La primera a debatre's, rebutjada amb 24 vots i 33 en contra, ha estat la del PSIB, que reclamava la declaració de zones de mercat residencial tensionades a les Balears per a poder limitar el preu dels lloguers.

La segona, a proposta de Més per Menorca, cercava prioritzar els residents en l'accés a un habitatge i ha estat igualment rebutjada amb els vots en contra del PP i Vox.

En la defensa de la iniciativa del PSIB, la diputada Mercedes Garrido ha acusat el PP de «negar als ciutadans de les Balears la possibilitat d'accedir a un habitatge» i ha assenyalat que la manca d'accés a l'habitatge és una de les causes fonamentals d'exclusió social.

Per a la segona iniciativa, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha cridat l'atenció sobre la tendència creixent de segones residències també als nuclis urbans i als centres de les ciutats, cosa que està igualment tenint impacte en l'increment dels preus. Aquesta tendència, ha apuntat, provoca centres de les ciutats deserts i amb barris on no hi viu gent en determinats dies i moments de l'any. També té impacte a l'oferta comercial.