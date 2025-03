Davant la intenció del Partit Popular d’incloure una exempció del requisit del català en la llei de polígons, El Pi-Proposta per les Illes ha manifestat el seu rebuig frontal a aquesta mesura i ha reafirma el seu compromís amb la defensa de la llengua pròpia de les Illes Balears.

El coordinador general d’El Pi, Joan Miralles, ha expressat la seva preocupació per aquest nou intent de minvar la presència del català en l’administració pública: «El català no pot ser una opció, ha de ser un requisit per accedir a qualsevol plaça pública. Aquesta és la nostra llengua i el mínim que podem exigir és que els treballadors públics coneguin i atenguin els ciutadans en català».

Miralles ha recordat que El Pi està totalment alineat amb l’Obra Cultural Balear (OCB) en la defensa d’aquest principi i ha criticat que el Partit Popular torni a posar en qüestió un dret bàsic dels ciutadans de les Illes Balears. «Aquestes maniobres polítiques només contribueixen a dividir la societat i a fer passes enrere en la normalització lingüística. No ho podem permetre», assegura.

Per això, El Pi reclama al Govern que garanteixi que la llengua pròpia de les Illes Balears continuï sent un element essencial en la funció pública, «tal com estableix el marc normatiu vigent i com exigeix el sentit comú en un territori on el català és llengua oficial».

Finalment, Miralles fa una crida a tota la societat civil i a la resta de forces polítiques per a mantenir una defensa ferma de la llengua i evitar qualsevol retrocés en els drets lingüístics: «No podem permetre que es posi en dubte la igualtat de drets dels catalanoparlants. Ens hi trobaran sempre al davant».