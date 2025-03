Segons ha denunciat Més per Mallorca, el Partit Popular «ha pretès vendre una altra vegada la llengua, no només amb traïdoria sinó també amb cutrerisme, botant-se el Reglament del Parlament». Així, el PP ha intentat introduir l'exempció del requisit de català per a diversos processos d'estabilització de treballadors mitjançant una esmena a la llei de polígons.

El text planteja que excepcionalment, les convocatòries dels processos d'estabilització de la llei 20/2021 han de preveure l'exempció de l'exigència d'acreditar coneixements de català. A més, en el cas que aquestes persones accedissin a una plaça de funcionari, tendrien un termini de quatre anys per a acreditar el coneixement de la llengua pròpia. No obstant això, encara que no ho acreditassin, mantendrien la plaça.

«Sort de la ràpida reacció d'en Ferran Rosa, que ho ha aturat a temps. Per ara», ha expressat el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. La formació d'esquerres ha protestat pel fet que s'introduís en la llei de polígons, ja que la seva aprovació afectaria la llei de Funció Pública. A més, remarquen que el PP l'ha introduïda a través d'una modificació d'una esmena de Vox que no té res a veure amb el tema. Finalment, la votació definitiva serà la propera setmana.

Com ha explicat l'Ara Balears, l'esmena es refereix als processos d'estabilització ja fets com, per exemple, a l'àmbit sanitari. Segons la llei actual, els funcionaris estabilitzats tenen dos anys per a aportar el certificat de català i, si no ho fan, perdran la plaça. Però ara que s'acosta la finalització del termini, el Govern vol mantenir-los en els seus llocs de treball.

«Això d'avui no només ha sigut un intent més d'atac a la llengua sinó que ha sigut un nou intent de pervertir la democràcia, els drets de l'oposició i tenir un procés legislatiu mínimament garantista», ha denunciat Ferran Rosa, diputat de Més per Mallorca.