La Mesa del Parlament ha acordat iniciar el tràmit de la sol·licitud de suspensió com a diputat del president de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox).

Així s'ha acordat a la Mesa d'aquest dimecres en relació amb la petició d'Unides Podem i Més per Menorca, segons ha explicat el portaveu menorquinista, Josep Castells, a la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus.

La sol·licitud haurà de passar primer per la Comissió de l'Estatut dels Diputats i, en cas que segueixi endavant, s'elaborarà una resolució que s'elevarà al ple de la Cambra per a ser votada.

La Mesa ha acordat iniciar la tramitació després de sol·licitar un informe als lletrats del Parlament per a saber com s'havia de tramitar i per a conèixer si, en cas que es rebutgi la suspensió -argumentant que l'obertura de judici oral contra el diputat d'extrema dreta no és ferma-, es podria tornar a presentar una sol·licitud en cas que finalment sí que acabàs sent ferma.

En aquest sentit, segons ha explicat Castells, si la sol·licitud no tiràs endavant, es podria tornar a presentar la petició en un futur, ja que és un tema polític i no judicial.