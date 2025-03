El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, ha anunciat que la seva formació votarà en contra de suspendre el president de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), com a diputat, mentre l'Audiència Provincial no s'hagi pronunciat sobre el recurs presentat per Le Senne.

Així ho ha dit Sagreras aquest dimecres a la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, després que la Mesa del Parlament hagi acordat per unanimitat iniciar el tràmit de la sol·licitud de suspensió com a diputat de Le Senne. Sagreras ha assegurat que la seva formació no donarà suport a la suspensió mentre l'Audiència no s'hagi pronunciat i ha remarcat que el PP «no fa futuribles». «Per precaució, fins que l'Audiència no s'hagi pronunciat no votarem a favor de la suspensió de cap diputat», ha insistit, malgrat que s'ha obert judici oral contra el diputat d'extrema dreta per un delicte d'odi. Cal recordar que l'encara president del Parlament va ser denunciat per l’acte violent d’arrabassar la fotografia d’Aurora Picornell i les Roges del Molinar de l’ordinador portàtil de Mercedes Garrido (PSIB), durant el ple en què es debatia la presa en consideració de la derogació de la llei de memòria democràtica. «L'atac dut a terme per l'investigat amb els seus actes revela un odi evident cap a la ideologia de les persones que estaven representades en aquestes imatges, causant un evident dany moral a la memòria de les Roges del Molinar», apunta el jutge.