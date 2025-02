Unides Podem (UP) ha presentat mocions als ajuntaments de Sant Antoni i Sant Josep perquè no permetin que els seus policies locals contractin formacions amb l'empresa neonazi Desokupa.

La formació ha fet aquesta proposta per la «complicitat» del cap de la Policia Local de Sant Antoni, Alejandro Ponce, amb l'empresa Desokupa i el seu líder Daniel Esteve.

En un comunicat, la regidora d'UP a Sant Antoni, Angie Roselló, ha considerat que és «una vergonya» que la Policia Local «col·labori amb esquadrons de matons que es dediquen a desallotjar il·legalment persones de casa seva» i que a més, tal com s'ha publicat, aquestes empreses «s'ofereixin a cobrar-li a aquestes persones, que estan a punt de perdre casa seva, per ajudar-los a okupar un altre habitatge».

Roselló ha censurat el «model de negoci» d'aquestes empreses de 'desokupació' que consisteix a «lucrar-se amb la desesperació de persones que estan en una situació vulnerable a causa de la crisi d'habitatge que pateix Eivissa».

Roselló ha apuntat que «el súmmum» és que durant un desallotjament il·legal sense ordre judicial, «la policia es posi del costat dels matons i aquests esquadrons parapolicials».

En aquest sentit, l'edil ha exigit la dimissió del cap de la Policia Local de Sant Antoni i ha assenyalat que Ponce «no pot continuar al càrrec ni un minut més».

Les regidores d'UP han presentat aquesta vegada tant al ple municipal de Sant Antoni, com al de Sant Josep una moció perquè els ajuntaments «es comprometin a sancionar immediatament qualsevol membre del cos de Policia Local que sigui identificat col·laborant amb esquadrons de desokupació».

De la mateixa manera, han demanat l'elaboració d'un protocol que obligui els agents a actuar en casos de desallotjaments il·legals «contra els que els perpetren».

Finalment, han remarcat que Podem porta «molt de temps» amb la seva exigència al Govern espanyol perquè il·legalitzi, d'una vegada per totes, les empreses que, com Desokupa, «tenen com a model de negoci l'assetjament immobiliari i el matonisme».