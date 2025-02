PP i Vox han proposat davant del Parlament Josep Codony com a nou director general d'IB3, després de la renúncia d'Albert Salas aquesta setmana. Codony, vinculat a la dreta, serà nomenat gràcies als vots d'ambdues formacions.

Segons han explicat, han arribat a un acord per a presentar un candidat amb «un perfil gestor i amb experiència al sector de la comunicació, per a donar continuïtat a la gestió duta a terme durant l'últim any i mig».

Cal tenir present que el candidat proposat va ocupar la direcció general de l'ens durant un any entre el 2014 i el 2015, durant el Govern de José Ramón Bauzá. Així, Codony es va posicionar obertament contra el registre formal i va lluitar per imposar l’article salat als espais del temps i els esports dels Informatius.

Codony (Inca, 1956), format en màrqueting i vendes, va ser el fundador de la Televisió d'Inca i el director gerent, càrrec que va conservar després de la fusió de la TVI amb Localia. També va ser coordinador d'Atlas a les Balears, l'empresa que subministrava les notícies a Telecinco.