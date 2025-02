El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticat el Partit Popular pel seu pacte amb Vox per designar Josep Codony com a nou director general d’IB3.

«El PP pacta la direcció general d'IB3 amb aquells que la volien tancar. Cal ser cínic. Després que no ens tornin a venir plorant quan els amenacin amb tombar el pressupost de l'ens. Irresponsables!», ha expressat Apesteguia a la xarxa social X. Des de MÉS, ha afegit, han intentat protegir IB3 de «qui la volia tancar, acomiadar treballadors, imposar el castellà i fer desembarcar productores de fora», però considera que el PP «l'ha venuda miserablement». El portaveu ecosobiranista també ha criticat que «PP i Vox pacten que IB3 torni a l'època de José Ramón Bauzá» i ha acusat la presidenta del Govern, Marga Prohens, de «treure's la careta de moderada» i tornar a «l'antic PP més antimallorquí i intransigent, ara al gust de VOX».