L'Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) es posiciona en contra del nomenament de Josep Codony com a nou director general d'IB3. L'organisme insisteix que hauria de ser un professional amb formació en Ciències de la Informació, experiència en el sector audiovisual i sense una trajectòria política.

L'APIB ha emès un comunicat en què demana als grups parlamentaris un acord per designar un perfil tècnic amb un projecte a mitjà i llarg termini que doni estabilitat a l'ens públic. L’objectiu és posar fi al període transitori actual amb una direcció en funcions i garantir una gestió eficaç i independent.

Segons l’associació, el nou director hauria de ser un periodista amb una àmplia trajectòria a les Balears, capaç de defensar una programació que reflecteixi «les singularitats de cadascuna de les illes i de dirigir amb eficàcia l’equip humà, tot mantenint una gestió econòmica rigorosa».

En cas que no es trobi un perfil amb aquestes característiques, l'APIB estaria oberta a la possibilitat d'un candidat amb formació en altres àmbits de la direcció i gestió, sempre que compti amb formació complementària en comunicació i experiència en el sector. No obstant això, recalca que el nou responsable d'IB3 no hauria d’haver tingut una vinculació clara amb cap partit polític.

Finalment, l'APIB recorda que IB3 ha de garantir els principis d’imparcialitat, independència i servei públic, i per això considera essencial que la direcció de l’ens es basi en criteris tècnics i professionals, allunyats d’interessos partidistes.