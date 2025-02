Al gener, va sortir a la llum el compte d'Instagram 'abusos_baleares', que recull de manera anònima, a l'estil de Cristina Fallarás, relats de dones que han patit abusos, concretament a les Illes Balears.

Des de la seva creació, han estat diversos els missatges que han publicat. No obstant això, varen començar a rebre denúncies concretes cap a un polític d'esquerres de Mallorca. Així, diverses dones, entre elles exmilitants del partit, han aprofitat per a fer públiques les seves experiències amb aquest polític.

A les publicacions es denuncia una actitud «tòxica i abusiva» per part del polític i es repeteix en diverses ocasions el terme «afiliador vaginal».

«A Mallorca, portam anys amb un líder polític d''esquerres' que, a més a més, també ha estat candidat de Sumar, que és un reconegut narcisista i maltractador, amb una gran quantitat de cadàvers emocionals al seu pas des de fa anys. I tot el seu entorn polític ho sap i calla», explica un dels missatges.

Una altra dona denuncia: «Som moltes les que hem estat utilitzades, coaccionades i enganades per ell, danyant la nostra salut mental i sexual i, arribat el moment, obligant-nos a sortir sense fer soroll. Ell, orgullós i sense vergonya, presumint durant anys entre companys i companyes de fer 'afiliació vaginal' per al seu partit. Inclús amb alguna denúncia valenta per violència de gènere que no va prosperar i moltes dones esperant que algun dia deixi de subjectar la pancarta en les manifestacions feministes per a sentir-se segures».

«No és una ni dos. Lamentablement som moltes les que hem sofert el modus operandi de X, conec sis casos de primera mà. Totes dones molt capaces en l'àmbit polític a les quals se'ns va humiliar quan vàrem ser conscients de la depredació sexual i la manipulació psicològica d'aquest subjecte. Especialment, quan vàrem intentar denunciar la situació», concreta una altra dona.

«Un narcisista de manual que es creu les seves pròpies mentides i manipula per a aconseguir el que vol: sexe i poder», podem llegir en un altre missatge.

El polític al qual es refereixen els missatges publicats és el coordinador general d'Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) i candidat a les eleccions per Sumar, Juanjo Martínez, qui ha assegurat a Europa Press que no farà valoracions polítiques o jurídiques abans de parlar amb un advocat.