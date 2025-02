El fins ara coordinador general d'Esquerra Unida Illes Balears (EUIB), Juanjo Martínez, ha negat aquest dimarts les informacions aparegudes en un compte d'Instagram en què es relaten abusos per part un polític d'esquerres a Mallorca. A més, ha anunciat una querella contra la coordinadora de Podem Balears, Lucía Muñoz, en considerar que es tracta d'una «campanya de desprestigi» contra la seva persona «motivada pel fet que, a partir del juliol, la diputada de Podem del Parlament ha de ser substituïda per un membre d'EUIB».

Segons ha assenyalat en un comunicat, interposarà aquest mateix dimarts una demanda de conciliació contra Muñoz, prèvia a la querella per injúries i calúmnies, tenint en compte el «dany irreparable» a la seva reputació.

Martínez assegura que la informació inicialment revelada de forma anònima és «absolutament falsa» i ha negat també que hagi arribat alguna denúncia a EUIB de manera interna en què se'l vinculi «amb actituds contràries a la igualtat de les persones».

Segons la nota de premsa, «el punt de mira i la concreció» cap a ell ha estat materialitzat per l'actual coordinadora de Podem Balears, Lucía Muñoz.

Per això, considera que es tracta d'«una evident campanya de desprestigi» motivada pels acords que Podem i EUIB mantenen.

Segons Martínez, l'actuació de Muñoz, en nom de Podem, «no respecta els drets fonamentals ni les garanties per les quals s’ha lluitat durant segles, fent miques el dret fonamental a la presumpció d’innocència per meres xafarderies o per denúncies anònimes infundades».

«Tanmateix, com a mesura de protecció i respecte, tant cap a EUIB com cap a la meva família, cesso a petició de l'organització de les funcions que ocupo en el meu partit de manera temporal, amb la tranquil·litat que la transparència és imprescindible per fer llum sobre les afirmacions que s’han difós públicament», ha conclòs.