Exigeixen a Prohens que actuï de forma urgent en el cas Núria Riera

El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha exigit a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que actuï «forma urgent i sense esperar un dia més» en el cas Núria Riera. Segons Apesteguia, «Marga Prohens no es pot amagar darrere de la consellera Estarellas ni darrere del president Galmés: ella té la màxima responsabilitat en aquest assumpte, ja sigui com a presidenta del Govern ja sigui com a presidenta del PP».

Més per Mallorca han fet aquestes declaracions després d’haver analitzat els fitxatges de la portaveu del PP al Consell de Mallorca, i comprovar que «no només es dedicava a fer tasques de partit durant la seva jornada laboral com a funcionària, o en dies en què suposadament estava de baixa, sinó que quan se’n va perquè ha d’assistir a un òrgan col·legiat, i que per tant serien els pocs moments en què estaria justificada l’absència del lloc de feina, no compareix en tot el dia malgrat que la reunió duri mitja hora», ha assegurat Apesteguia.

El també portaveu del grup parlamentari no s’ha conformat amb les declaracions del portaveu del Govern en què lamentava la imatge donada i assegurava que investigarien l’assumpte, tot afirmant que «si un grup parlamentari petit com el de Més per Mallorca ha pogut comprovar totes aquestes

dades, el Govern ja ho sap; de fet, el problema és que ho han sabut sempre i li han tolerat aquest comportament no només insuportablement immoral sinó manifestament il·legal». Per això, Apesteguia ha exigit a Prohens que «independentment dels procediments disciplinaris i els seus tempos, ella pot demostrar si mira cap a una altra banda o actua davant aquests fets, si enreda o dona respostes».

«La passivitat de la presidenta una setmana després genera dubtes entre la ciutadania, que van més enllà del comportament individual d’una persona: per què li permeten a na Núria Riera tenir dos sous sabent que no assisteix a la feina quan li toca? Què li poden deure que valgui 130.000€ anuals?», ha conclòs Apesteguia.