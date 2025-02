MÉS exigeix la dimissió de Riera davant el frau de llei per cobrar dos sous públics

La portaveu adjunta de Més per Mallorca al Parlament, Maria Ramón, i el portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora han qualificat de «decebedora» la compareixença de la consellera d’administracions públiques, Antònia Estarelles, sobre el «Cas Riera». De fet, tot i que el règim de dietes que cobra Núria Riera li permet, segons la legislació, abandonar el seu lloc de feina a la conselleria per a complir amb les obligacions inexcusables del seu càrrec, «no ha pogut rebatre ni justificar les irregularitats».

En aquest sentit, Alzamora ha assegurat que «és habitual veure a la portaveu del PP assistint a rodes de premsa del seu partit, o assistir a actes institucionals del govern insular; activitats que no són estrictament les contemplades per la legislació com són l’assistència a plenaris o juntes de portaveus. És un frau de llei pel qual la senyora Riera s'embutxaca 127.000 euros».

Així, Ramon i Alzamora, han exigit responsabilitats legals i polítiques. D’una banda, la diputada de MÉS ha reclamat al Govern l’obertura d’un expedient sancionador a Riera davant les reiterades absències del lloc de feina. «El govern del PP no pot girar l’esquena davant uns fets tan greus. No només no ha actuat fins ara sinó que a més podria estar incorrent en una il·legalitat». Encara més, Ramon ha afegit que els fets són «especialment greus en tractar-se d’un tracte de favor». «Crida l’atenció que el govern del PP no actuï davant unes irregularitats comeses per un membre del seu partit».

Alzamora, per part seva, ha exigit directament la dimissió de la portaveu del PP. «Davant d’aquesta falta d’ètica, Riera només té una sortida i és renunciar a la seva acta de consellera». Alzamora també ha carregat contra el president del Consell per «mantenir-la com a portaveu del seu partit tot i les acusacions». «Sembla que el senyor Galmés no en té prou amb mantenir el seu govern a base de càrrecs i sous a l'extrema dreta sinó que busca la fórmula de pagar amb doblers públics un sobresou a la portaveu del seu propi partit. No sabem quin interès obscur hi ha al darrere».