Apesteguia: «MÉS no només és una alternativa al PP, sinó una alternativa al seu model de país»

Lluís Apesteguia, coordinador general de Més per Mallorca, ha assegurat aquest dissabte que els ecosobiranistes estan preparats no només per a ser una alternativa als governs de Prohens i Galmés, sinó una alternativa al model de país del PP. «Davant la inacció i les promeses buides de contingut del PP, des de MÉS presentam propostes concretes i solvents per impulsar la reindustrialització, l’impuls al sector primari i l’aposta per l’R+D+I», ha afegit el líder de la formació.

En aquest sentit, el també portaveu parlamentari ha criticat que a dia 15 de febrer la presidenta del Govern no hagi presentat cap mesura en relació amb la massificació turística, més enllà de legalitzar habitatges en sòl rústic per afavorir-hi l’especulació, i ha recordat que els populars varen votar en contra de la proposta de Més per Mallorca per limitar l’entrada de cotxes de lloguer a l’illa i «tenen segrestades» les proposicions de llei ecosobiranistes per duplicar l’Impost Turístic o crear un impost als rent a cars. Apesteguia ha recordat que aquestes dues mesures permetrien multiplicar els fons destinats a la diversificació econòmica «perquè al final tot es tracta d’això, si com a país apostam per innovació o per més turisme, i a MÉS ho tenim clar».

Apesteguia ha fet aquestes declaracions en les segones jornades de Més per Mallorca ‘Parlem de com avançar en la transició del nostre model productiu’, que en aquesta ocasió han tengut lloc en els Molins del Jonquet, a Palma. Les taules rodones de les jornades d’aquest dissabte han estat ‘Realitat i potencialitat del nostre sector primari, secundari i terciari’, ‘Les cures i l’economia’, ‘Realitat i potencialitat del nostre sector quaternari i quinari’ i ‘El paper de les Administracions Públiques i la necessitat d’una nova política de governança. El seu lideratge en un procés de transició de model productiu’.