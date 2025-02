Jaume Alzamora (MÉS): «El PP viu instal·lat en un relat fals i ple de mentides»

El secretari general de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, ha acusat aquest dissabte els governs de Marga Prohens i Llorenç Galmés de «viure instal·lats en un relat fals i ple de mentides». Així s'ha referit el conseller als «anuncis fake»del PP per combatre la massificació turística i posar en marxa mesures efectives per implantar un nou model econòmic.

Segons Alzamora, «el PP no ha acomplert amb cap de les mesures anunciades per posar límits al turisme de masses ni tampoc ha fet res per posar en marxa un pla de reindustrialització i transitar cap a un nou model productiu».

En aquest sentit, el líder ecosobiranista ha citat diferents exemples com la reducció del nombre de places turístiques, la limitació de vehicles o l'increment de la taxa turística. «Tot són anuncis buits. Ben igual que la reducció de la promoció turística que enguany ha pujat 7 milions d'euros. Mentrestant per l’estiu que ve ja s’anuncien més creuers i més turistes», ha assegurat Alzamora.

Davant la inacció del PP, Més per Mallorca ha iniciat aquest dissabte un cicle de jornades amb l'objectiu d'afavorir l'intercanvi d'idees davant la necessitat d'un nou model econòmic «més just i, fonamentalment, més sostenible».

Segons Alzamora, «el nostre model ha de canviar perquè no és possible insistir en un model esgotat que ha posat de manifest les seves importants febleses i els riscos que ofereix per al desenvolupament sostenible del nostre país». Així, ha remarcat que «si volem que la nostra economia sigui més competitiva, de més valor afegit i més sostenible, hem d'apostar per un patró productiu més orientat cap a la innovació, el desenvolupament tecnològic, la formació i el coneixement». Tot això, ha assegurat Alzamora, «potenciant el sector primari i posant en marxa un pla ambiciós de reindustrialització allunyat del turisme».

Sobre aquestes qüestions han parlat diferents experts en la primera de les jornades organitzades per la formació. La iniciativa es reprendrà d'aquí a quinze dies amb l’objectiu d’elaborar un document marc a partir del qual desenvolupar una bateria de propostes polítiques «realistes i que puguin ser materialitzades», ha conclòs Alzamora.